Mallorca im TV: Reisezeit – traumhafte Ziele

Der erstmals am 13. März ausgestrahlte, 25 Minuten kurze Dokumentarfilm von Margarita Pribyl aus der Sendereihe "Reisezeit – Traumhafte Ziele" zeigt ab 13.25 Uhr die bekanntesten kulturellen und landschaftlichen Sehenswürdigkeiten auf Mallorca.

Ob das Atelier des Malers Joan Miró und das Miró-Museum, der Mercat de l'Olivar in Palma oder das Dorf Valldemossa und schöne Küstenformationen – über all das und noch viel mehr wird in dem Streifen berichtet. /it