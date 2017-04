Hier bekommen Sie die spanische Königsfamilie zu Ostern auf Mallorca zu sehen

Die Mitglieder der spanischen Königsfamilie lassen sich traditionell zu Ostern auf Mallorca sehen, zumindest beim obligatorischen Gruppenbild vor dem Gottesdienst am Ostersonntag (16.4.) um 12 Uhr in Palmas Kathedrale, auch wenn der Termin nicht im offiziellen Terminkalender des Königshauses aufgeführt ist. Zahlreiche Einheimische und Urlauber nutzten die Gelegenheit für ein royales Fotos. Erwartet werden Felipe und Letizia mit ihren Töchtern Leonor und Sofía sowie Altkönigin Sofía. Unklar bis unwahrscheinlich ist die Anwesenheit von Infantin Elena und Altkönig Juan Carlos, der sich zuletzt rar gemacht hatte auf Mallorca.

Es ist das letzte Mal, dass die Royals den Marivent-Palast ganz für sich allein haben – nach Ostern sollen zumindest die Gärten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Bereits am vergangenen Montagabend (10.4.) hatte sich Altkönigin Sofía nach dem Requiem in Palmas Kathedrale zwischen die Balearen-Sinfoniker und den Chor der Balearen-Universität gemischt. Doña Sofía war zu dem Benefizkonzert, das der Rotary Club Palma zugunsten der Drogenstiftung Projecte Home organisierte, pünktlich und lächelnd in Begleitung ihrer Schwester Irene von Griechenland erschienen – zum inzwischen siebten Mal. Begrüßt wurde sie von Ministerpräsidentin Francina Armengol und weiteren politischen Vertretern. /ff