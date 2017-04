Melanie Müller verkauft Bratwurst am Ballermann

Melanie Müller geht unter die Wurstverkäufer!

Am Freitag (14.4.) eröffnet sie ihren eigenen Bratwurststand „Grillmüller" in Arenal, zwischen Balnea­rio Nummer 7 und 8. Bratwürste gibt es bei ihr ab 2,90 Euro, bis zu 70 Sitzplätze soll es geben. Von mittags bis um 4 Uhr morgens wird gebrutzelt. Müller selbst will zwei- bis dreimal die Woche vor Ort sein. Bis zu vier Mitarbeiter will sie in der Hochsaison beschäftigen. Highlight: eine Champagner-Currywurst, die eigens aus Deutschland importiert und mit einem Glas Champagner serviert wird.

Im Jahr 2014 gewann sie die RTL-Show „Ich bin ein Star, holt mich hier raus", 2015 war sie auf RTL II mit der vierteiligen Doku-Soap „Melanie Müller – Dschungelkönigin in Love", zu sehen.