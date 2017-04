TV-Tipp: Mallorcas stille Seiten

Highlight in der Nebensaison: Mandelblüte im Februar.

Highlight in der Nebensaison: Mandelblüte im Februar. Foto: Nele Bendgens

Die immerhin 95 Minuten dauernde Sendung dreht sich am Karfreitag (14.4.) im Hessischen Fernsehen ab 21 Uhr um Mallorca außerhalb der Hochsaison. Ob die Mandelblüte, ein Rundgang durch Sóller und seinen Hafen, die Fahrt im Roten Blitz von Palma, die Karfreitagsprozession von Pollença oder eine Mietwagentour durch Deià und Andratx – all das und noch viel mehr kommt in dem Dokumentarfilm zur Sprache.

Die Filmemacher waren in sämtlichen Nicht-Saison-Monaten auf der Insel – im September etwa bei der Weinlese, im Januar beim Dreikönigsumzug oder in der Semana Santa. /it