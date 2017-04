TV-Tipp: So kommt das Bier an den Ballermann

Der Ballermann startet in Kürze in die neue Saison. Zahlreiche feierwütige Urlauber stemmen dann wieder die Bierkrüge in den Partytempeln. Wie die alkoholischen Getränke auf die Insel kommen, zeigt am Samstag (15.4.) um 14.10 Uhr auf N24 Doku die Dokumentation "1000 Meilen südwärts: mit dem Bier-Truck nach Mallorca."

Ein Kamerateam begleitet einen deutschen Trucker-Convoy beim logistischen Kraftakt über die Autobahn, Fähre und Schleichwege. /rp