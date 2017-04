Mallorca im TV: Auswanderer in Extremsituationen

Auswandern nach Mallorca? Viele Deutsche verfolgen die damit verbundenen Risiken und Herausforderungen lieber hinter dem heimischen Fernsehbildschirm. Auch am Montag (24.4.) gibt es einiges zu gucken.

Um 22.35 Uhr startet auf VOX eine neue Folge der Serie "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer": Im Vordergrund steht diesmal Familie Albers: Der Traum von einer eigenen Diskothek in Cala Millor lockte Sarah und ihren Ehemann Jürgen vor einem Jahr nach Mallorca. Doch mittlerweile herrscht zwischen dem Paar Eiszeit. Nach einem Streit mit Jürgen rennt Sarah nachts einfach davon und erlebt das Schlimmste, was einer Frau passieren kann: Sie wird überfallen, verprügelt und um ein Haar vergewaltigt. Wird sie der Insel nun für immer den Rücken zukehren?

Ebenfalls bei "Goodbye-Deutschland" zu sehen sind Mark und Licia Wycislik: Die Essener wollen in Cala Ratjada eine Cocktailbar eröffnen und dabei viel riskieren - zumal das Paar in Deutschland alles hat, was man sich wünscht: Glück in der Liebe und Erfolg im Job. Und so versteht Marks Mutter Janina bis heute nicht, warum ihr Sohn das Familienglück ohne Not aufs Spiel setzt. Die 57-Jährige wird die erste Woche mit nach Mallorca fliegen und ihren Sohnemann noch mit einigen kritischen Kommentaren zur Weißglut bringen...

Nicht weniger Drama wartet auf die Zuschauer der RTL-Serie "30 Minuten Deutschland", die am Montag um 23.30 Uhr unter dem Motto steht: "Inkasso auf Mallorca – Wie Deutsche im Ausland Geld eintreiben". Grimmig blickende Muskelmänner oder seriöses Forderungsmanagement, welche Mittel und Wege sind denkbar, um berechtigte Geldforderungen einzutreiben? Und was passiert, wenn deutsche Schuldner auf Mallorca leben? /somo