"Rhythm Is a Dancer": Die 90er kommen nach Mallorca zurück

Die Dance-Musik-Szene der 90er Jahre feiert Hochamt: Am 4.8. soll in Port Adriano im Südwesten von Mallorca unter dem Namen "Love the 90s" ein Festival stattfinden, bei denen man einige Originale jener Zeit in Echt bewundern kann. Erwartet werden unter anderem Jenny von Ace of Base ("All That She Wants"), Snap! ("Rhythm Is a Dancer"), Ice MC ("Think About the Way"), Whigfield ("Saturday Night") und Corona ("Rhythm Of the Night") auf. Auch die spanische Gruppe OBK ist dabei.

Die Veranstaltung solle weniger ein klassisches Festival sein, sondern mehr an eine Halbzeitshow aus der Super Bowl erinnern, sagten die Veranstalter am Dienstag (25.2) bei einer Präsentation im neuen Meliá Palma Bay. So würden unter anderem auch Tanzgruppen auftreten. Das "Love the 90's" ist Teil einer Reihe, die ab Mai auch in Madrid, Valencia und Barcelona stattfindet. Sie wurde von den Machern der Facebook-Seite "Yo también salí en los 90" initiiert. Die Karten sind ab dem 2. Mai unter anderem in Port Adriano und bei Discos Oh! in Palma erhältlich. /pss