TV-Tipp: Akte 20.17: Kriminalreport Mallorca

"Verprügelt, beklaut und abgezockt. Wie gefährlich ist die Urlaubsinsel?", heißt es in Ankündigung der Sendung "Akte 20.17". In dem "Kriminalreport Mallorca" sollen zwei Reporter aufdecken, welche Gefahren hier lauern. Die Sendung läuft am Dienstag (25.4.) um 22.15 Uhr auf Sat1.

Laut Ankündigung soll gezeigt werden, mit welchen Tricks Prostituierte in der Urlauberhochburg betrunkenen Touristen die Wertsachen stehlen. Ein weiteres Thema sei die Gewalt an der Partymeile. In diesem Zusammenhang berichtet "Akte 20.17" auch über den Fall des am Ballermann verprügelten Journalisten Hinnerk Baumgarten. /rp