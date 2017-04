Am Ballermann wird wieder geballert

Sie sind wieder da! Mia Julia, Ikke Hüftgold, Peter Wackel, Melanie Müller, Anna Maria Zimmermann, Tim Toupet und noch viele mehr: Die Stars vom Bierkönig haben am Wochenende (22./23.4.) das Lokal offiziell eröffnet und ja, das Publikum sah nicht nur wie Sänger Hubert Kah in den 80er-Jahren die Sterne am Himmel, der ein oder andere war ganz einfach sternhagelvoll.

„Voll normaaal", sagte Komiker Tom Gerhardt, der vorbeischaute und nach 20 Jahren auf Mallorca sein Ballermann-Comeback zelebrierte und unvergessen in der Feier-­Gemeinde ist. „Wir sind glücklich, Tom Gerhardt bei der Eröffnung dabei gehabt zu haben", so Gabriel Liras, Geschäftsführer vom Bierkönig. Gerhardt bleibt Mallorca verbunden, im Guten wie im Schlechten. So ganz verziehen haben es ihm viele Mallorca-Freunde immer noch nicht, dass er 1997 als Hauptdarsteller die Insel in dem Film „Ballermann 6" als Sangría-Sauf-Hochburg abstempelte. Danach sollte es Jahre dauern, bis die Mehrheit der anreisenden Urlauber wieder Sätze sagte wie: „Wir lieben die Insel, weil sie so vielfältig und abwechslungsreich ist ?"

Ein paar Straßen weiter macht man sich im Megapark noch warm für die große Eröffnungsfeier am 14.5., so lange wird vorgeglüht, aber auf hohem Star-Niveau. Jürgen Drews trat am Sonntag (23.4.) auf, am Montag stampfte Lorenz Büffeln mit seinem Mallorca-Hit „Johnny Däpp" über die Bühne, und die Feier-Herde folgte. Marc Terenzi, der amtierende Dschungelkönig, der vor wenigen Tagen sein neues Heim auf der Insel ­bezogen hat, büffelte fleißig im Megapark, machte Selfies mit Fans und sagte der MZ: „Ich liebe die Insel und freue mich auf meine neue Show." Auf die freuen sich auch seine schmachtenden weiblichen Fans. „Only for women" – nur für Frauen wird der Sänger im Megapark seine Klamotten fallen lassen, ab dem 17.5. beginnt seine Strip-Show.

Recht nackig ging es bei der Eröffnung der neuen Disco ­„Ballermann 6" zu. Aber nicht in Arenal, in Peguera eröffnete Ex-RTL-Dschungel-Bewohnerin und Sängerin Sarah Joelle ihren neuen Club und trat auch gleich selbst auf. Nackt-Star Micaela Schäfer war so frei(zügig) und unterstützte ihre beste Freundin.