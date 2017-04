Mallorca im TV: Neue Folge von "Goodbye Deutschland"

Am Montag (1.5.) ist Mallorca wieder im deutschen Fernsehen präsent. Um 22.30 Uhr bringt Vox eine neue Folge der Kult-Serie "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer".

Im Fokus stehen dieses Mal Marion "Krümel" Kelbel und ihr Freund Daniel Pfaff mit ihrer Partykneipe in Peguera. Das Geschäft läuft schlecht – "Krümels Stadl" hat im Winter zu und deshalb noch nie einen Gewinn abgeworfen. Jetzt haben die Auswanderer auch noch Ärger mit den spanischen Behörden: Kurz vor dem Start in die neue Saison stehen sie plötzlich ohne Lizenz da. Müssen Krümel und Daniel die Neueröffnung abblasen? Die geschäftlichen Sorgen kommen für beide zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt: Eigentlich wollten Krümel und Dani in aller Ruhe ihre Hochzeit vorbereiten. Familie und Freunde sind aus Deutschland angereist. Doch dann wird Krümel plötzlich krank...

Ebenfalls zu sehen sein wird die Familie Bartsch: Steffi und Roland Bartsch kämpfen in Cala Millor auf Mallorca weiter um ihre Existenz. Die dauerklammen Auswanderer sind in eine kleinere Wohnung gezogen. Aber in ihrem Sonnenstudio mit Fußpflege- und T-Shirt-Laden läuft es immer noch schlecht. Jetzt wollen sie noch einmal alles versuchen und haben sogar einen Unternehmensberater engagiert. Kann er Familie Bartsch wirklich auf die Sprünge helfen? Steffi will sich nicht darauf verlassen und nimmt einen Job als Kellnerin an. Doch als auch das völlig in die Hose geht, setzen sie ihre ganze Hoffnung auf eine Modenschau vor ihrem Sonnenstudio.