Heiratet Manuel Neuer auf Mallorca?

Nein, zu privaten Dingen will sich der Welttorhüter nicht äußern. Dazu mache man „grundsätzlich keinerlei Aussagen", hieß es auf die Anfrage der MZ an Manuel Neuers Management, ob es denn stimme, dass der Fußballstar auf Mallorca heiraten will. Schon seine angebliche Verlobung mit der Berliner Studentin Nina Weiss (23) Weihnachten in seiner Villa am Tegernsee wollte Neuer der „Bild-Zeitung" nicht bestätigen. Da hält der Keeper dicht.

Doch zwei Spatzen aus dem Inselosten wollen die Hochzeitsglocken schon läuten hören. Die Insider berichten der MZ, dass große Teile des Hotelkomplexes Park Hyatt in Canyamel für August ausgebucht seien – für eine Großveranstaltung.

Manuel Neuer soll dort seine Vermählung feiern. Geladen seien auch viele andere Fußballgrößen. Platz genug ist in der luxuriösen Anlage: Das im Sommer 2016 eröffnete Park Hyatt Mallorca ist einem Insel-Dorf nachempfunden. Es verfügt über 126 Doppelzimmer und 16 Suiten.

Das Hotel äußert sich nicht zu der Großveranstaltung. Laut den MZ-Informationen sind neugierige Reporter oder Fans ausdrücklich nicht erwünscht. Alles soll so privat wie möglich ablaufen. Nur so viel: „Die Vorbereitungen laufen schon jetzt", so eine der beiden Quellen.

Zeit für die Hochzeitsplanung sollte der 31-Jährige haben. Er erholt sich derzeit von einer Fußverletzung. Beim Spiel Bayern München gegen Real Madrid Mitte April hatte sich Neuer den linken Mittelfußknochen gebrochen. Für Anfang Juli plant Neuer die Rückkehr ins Tor des FC Bayern. „Ich gehe davon aus, dass ich zur neuen Saison von Anfang an in der Vorbereitung dabei bin", sagte Manuel Neuer am Sonntag (7.5) bei einem Termin in der Erlebniswelt des Vereins in der Allianz Arena. Zwei bis drei Wochen werde er wohl noch auf Krücken laufen müssen. Trainer Carlo Ancelotti will die Vorbereitung am 3. oder 4. Juli beginnen.

Die Bundesliga startet am 18. August wieder. Da müssen sich Neuer und Weiss mit der Hochzeitsreise beeilen. Und wer weiß, wenn er Ja zu seiner Nina sagt, folgt bald vielleicht schon eine kleine Janina ?