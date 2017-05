Eurovisions-Sieger Sobral ist mit Mallorca bestens vertraut

Der Portugiese Salvador Sobral, der in der Nacht zum Sonntag (14.5.) den Wettbewerb "Eurovision de la Chanson" gewann, hatte sich in den letzten Jahren wiederholt auf Mallorca aufgehalten. Als Erasmus-Student im Fach Psychologie besuchte der jetzt 27-Jährige 2011 die Balearen-Universität, wie die Zeitung "Diario de Mallorca" herausfand.

Mit einem Jazz-Quartett trat er zudem auf mehreren Insel-Bühnen wie dem "Vamp" in Palma im Carrer Industria oder dem Blue Jazz Club am Paseo Mallorca auf. In letzterem Etablissement zeigte er sich mit dem Bassisten Pere Bujosa, dem Schlagzeuger José Luis García und dem Gitarristen Omar Lanuti.

Sobral holte mit einer melodiösen Ballade den Sieg für Portugal, den ersten überhaupt für jenes Land. Das Gesangs-Spektakel wurde direkt aus der ukrainischen Hauptstadt Kiev übertragen. Der Spanier Manel Navarro landete dagegen auf dem letzten Platz vor der Deutschen Teilnehmerin Levina. /it