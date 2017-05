Deutsche Presse lobt Mallorca-Komödie des ZDF

Dieser Fernsehabend scheint sich zu lohnen. Die deutsche Presse hat sich überwiegend positiv über die 90-minütige Mallorca-Komödie "Von Erholung war nie die Rede" geäußert, die am Donnerstagabend (25.5.) im ZDF ab 20.15 Uhr ausgestrahlt wird.

Als "pointensicher" bezeichnet die "Westfalenpost" den Film mit Andrea Sawatzki, Axel Milberg, Uwe Ochsenknecht, Judy Winter und anderen bekannten deutschen Darstellern. Die Komödie dreht sich um familiäre Neurosen und Heimlichkeiten bei einem Urlaub auf der Insel.

"'Von Erholung war nie die Rede' lautet der Titel des Films, der den Zuschauer zunächst ein bisschen skeptisch macht", schreibt das Blatt. "Man kennt diese von Chaos überfrachteten Komödien. Doch man kann sich getrost entspannen." Das Schöne "an diesem Katastrophenfilm der anderen Art s der trockene Humor, der selbst in den kleinen Dialogen sitzt." Die Zeitung ist besonders von Hauptdarsteller Milberg begeistert, der den alternden Ehemann von Sawatzki mimt. Er könne "sein Talent für Komik ausleben, die deshalb so berührt, weil er keine Angst hat, sich zu blamieren".

Etwas weniger begeistert, aber dennoch angetan äußerte sich die "Süddeutsche Zeitung": "Schnell ließe sich sagen, man verpasst nichts, wenn man den Film nicht sieht. Das stimmt nicht ganz, denn hier leben ein paar Schauspieler mit großem Können das Absurde aus und ziehen die ganze unentschlossene Sache zum Glück dahin, wo sie hingehört, zur Boulevardkomödie." Auch das Qualitätsblatt aus München ist voll des Lobes für Milberg: Der Schauspieler "war Heinz Erhardt nie näher als in der Rolle von Papa Bundschuh, verschusselt und bärchenhaft".

Ins gleiche Horn wie die beiden anderen Publikationen stößt der "Stern": "Auch wenn der Film auf den ersten Blick oberflächlich wirkt und als seichte Abendunterhaltung daherkommt – auf den zweiten ist es eine tatsächlich komische Satire auf Urlaube im Allgemeinen und Familienferien im Besonderen."

"Von Erholung war nie die Rede" basiert auf einem gleichnamigen Roman von Andrea Sawatzki. Das schreiben sei für sie eine "Art Ausgleich", sagte sie kürzlich in einem Interview mit der "Welt". Sie habe sich nicht immer in den ihr angebotenen Filmrollen "wohlgefühlt".

In dem Film, der vor einem Jahr auf der Insel gedreht wurde, spielt sie Gundula Bundschuh, die von einem friedlichen Urlaub unter mallorquinischer Sonne träumt, bei der sich vielleicht auch die Probleme mit ihrem Gatten Gerald endlich beheben lassen. Doch sie hat die Rechnung ohne die skurrile Verwandtschaft gemacht, die auf Einladung ihrer Schwiegermutter Susanne ebenfalls nach Mallorca anreist. /it



Den Trailer sehen Sie hier