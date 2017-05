Jürgen Drews und Mickie Krause singen bei Schlagerparty von Florian Silbereisen auf Mallorca

Jürgen Drews und Mickie Krause gehören zu den Stars, die bei der Schlager-Party von Florian Silbereisen singen werden. Das gaben die Veranstalter am Freitag (26.5.) bekannt. Auch die ehemalige Eurovision-Songcontest-Gewinnerin Nicole reist für die Party nach Mallorca. Auf dem Programm stehen außerdem Álvaro Soler, Anna-Maria Zimmermann, Beatrice Egli, Ben Zucker, Höhner, Jörn Schlönvoigt, Olaf - der Flipper, Olsen Brothers, Oonagh, Semino Rossi sowie Simone & Charly Brunner.

Die Klubbb3 Strandparty steht unter dem Motto "Schlager am Meer" und steigt am 7. Juni an der alten Mole von Palmas Hafen. Beginn ist um 21 Uhr. Platz ist für bis zu 3.000 Gäste. Die Karten gibt es bei mehreren Online-Vorverkauf-Stellen ab 30 Euro.

Die Insel ist Silbereisen und seiner Partnerin, der Schlagersängerin Helene Fischer, bestens bekannt. Gemeinsam verbringen sie regelmäßig Urlaube im gemeinsamen Haus bei Port d'Andratx, um sich von ihrem stressigen Berufsleben in Deutschland zu erholen. Fischer kam gelegentlich auch schon zum Arbeiten auf die Insel. Im Studio 33 bei Sa Torre produzierte sie schon so manchen ihrer Hits, während sich Silbereisen mit Golfspielen vergnügte. Nun wird auch er erfahren, dass Mallorca nicht für alle nur eine Urlaubsinsel ist. /tg