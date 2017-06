Christopher Street Day 2017 in Palma de Mallorca

An die 2.000 Mitglieder der sogenannten LGBT-Community (englische Abkürzung für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender) haben am Mittwochabend (28.6.) in Palma de Mallorca die Insel-Version des Christopher Street Day gefeiert. Mit den Transsexuellen vorneweg zogen sie vom Museum Es Baluard über Jaume III. und den Borne bis zum Rathausplatz, wo eine Abschlusskundgebung stattfand.