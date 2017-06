Lena Gercke meistert Generalprobe der Aida-Taufe auf Mallorca

Die Generalprobe hat schon mal funktioniert: Moderatorin und Model Lena Gercke hat am Freitagmittag (30.6.) zwei Generalproben für die Taufe der neuen Aida Perla im Hafen von Palma de Mallorca erfolgreich über die Bühne gebracht. Die 29-Jährige sagte einen Taufspruch auf, in dem sie das 300 Meter lange Ungetüm mit "Du schönes Schiff" ansprach, und drückte anschließend einen blauen Knopf - das elektrische Startsignal für die 12-Liter-Flasche Champagner, die dann an den Bug der Perla rauscht. Bei der Generalprobe wurde das natürlich ohne die Flasche geübt.

Die Probe (und die Taufe gegen 22.15 Uhr auch) fand auf dem obersten Deck des 16 Etagen umfassenden Schiffes. Mit dabei war auch bei der Stellprobe schon der Moderator Thore Schölemann, Gerckes Kollege bei der Sendung "taff". Danach stand die Siegerin der ersten Staffel von "Germany's next Topmodel" den Journalisten für kurze Interviews bereit. Sie sei froh, wieder einmal auf Mallorca zu sein, nachdem sie vier Jahre lang bereits in Spanien gelebt hatte. Gercke war mit dem deutschen Fußball-Nationalspieler Sami Khedira liiert, als dieser bei Real Madrid spielte. Sie liebe das Lebensgefühl und die Spontaneität der Südländer, sagte sie.

Zur Taufe selbst legt die Aida Perla für mehrere Stunden ab und unternimmt eine Hafenrundfahrt. Für die Zuschauer an Land wird es Feuerwerk und eine Lichtshow geben.