"Klassiker": Nackedeis und Feuerteufel auf Mallorca

Die Sicherheitskräfte auf Mallorca haben vor allem im Sommer allerhand zu tun. Manche Fälle wiederholen sich regelmäig. Eine Übersicht der "Klassiker":



Falschen Taube:

Jedes Jahr aufs Neue tauchen in Palma Gruppen von Menschen auf, die vorgeben, taub zu sein und Spenden für eine Stiftung zu sammeln, die Menschen mit dieser Behinderung unterstützt. Tatsächlich sind die Sammler einzig dem Gesetz gegenüber taub.

Schamlose Nackedeis:

Am Donnerstag (29.6.) war es mal wieder so weit: Die Ortspolizei von Palma musste ausrücken, weil eine Touristin in einem Beachclub für Wirbel sorgte. Die 35-Jährige hatte sich komplett ausgezogen und war in den Pool des Lokals gesprungen. Der Aufforderung des Personals, sich bitte wieder anzuziehen, kam sie nicht nach. Erst die Beamten schafften es schließlich, die vollkommen betrunkene Frau zu überzeugen.

Waghalsige Schwimmer:

Dass Menschen an den Buchten von Mallorca sich selbst und ihre Ausdauer überschätzen, ist gerade im Sommer Alltag. Am Donnerstag schwamm ein 15-Jähriger an einem Strand bei Calvià zu weit raus und wurde von einer Strömung erfasst. Die Badeaufsicht befürchtete das Schlimmste und hatte bereits den Notdienst gerufen, als der Jugendliche plötzlich wieder in Strandnähe auftauchte – sicher und unversehrt.

Skrupellose Kutscher:

Die Kutscher in Palma de Mallorca genießen ohnehin nicht den besten Ruf. Kein Wunder: Immer wieder muss die Polizei einschreiten, weil sie zu viele Passagiere gleichzeitig auf ihre Kutschen lassen und die Pferde unter der Last fast zusammenbrechen. Allein in den vergangenen Tagen stellte die Ortspolizei in zwei Fällen Bußgelder aus. Statt fünf Personen hatten die Kutscher sieben Menschen zusteigen lassen.

Gedankenlose Feuerteufel:

Zwischen Mai und Oktober sind auf Mallorca offene Feuer in den Waldgebieten verboten. Auch glimmende Kippen oder reflektierende Glasscherben können schnell einen Waldbrand entfachen. Am Mittwoch (28.6.) war es mal wieder so weit: In Portopetro brannten 1,32 Hektar Kiefernwald nieder. Wer diesmal schuld war, ist noch unklar.