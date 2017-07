Mads Mikkelsen shoppt Möbel auf Mallorca-Flohmarkt

Der dänische Hollywood-Schauspieler Mads Mikkelsen verbringt seinen Urlaub auf Mallorca. Am Sonntag (2.7.) wurde er auf dem Flohmarkt in Consell gesehen, wo er Möbel kaufte. Nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" kaufte er zwei weiße Bänke, die er eigenhändig in sein Auto verlud.

Der Schauspieler, bekannt unter anderem aus der Serie "Hannibal", fiel den Flohmarktbesuchern nicht weiter auf. Nur ein Mitglied der mallorquinischen Elektropunkband El Día Eléctrico bat den 51-Jährigen im Trägershirt um ein gemeinsames Foto.

Mikkelsen soll vor vier Jahren das erste Mal auf der Insel gewesen sein und mittlerweile ein Haus in Palmas Viertel Santa Catalina besitzen.

Auch mal wie die Stars Möbel shoppen? Der Flohmarkt in Consell findet jeden Sonntag statt.

/pss