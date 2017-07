So feierte die Mallorca Zeitung ihre Sommerparty im Mhares Sea Club

Es war ein fulminanter Abend: 250 Gäste haben am Donnerstagabend (6.7.) mit der Mallorca Zeitung die große Sommerparty gefeiert. Im Mhares Sea Club in Puigderrós in der Gemeinde Llucmajor traten bei sommerlicher Hitze das Jon Cilveti Duo, die Akrobaten Elena Xibillé und Carla Fontes und die Cumbia-Band Rumba Katxai auf. Daneben wurden Weine von deutschen Bodegas auf der Insel verkostet: Castell Miquel, Es Fangar, Can Axartell und Campaner.





Looking good MZ Party im Mhares Sea Club Una publicación compartida de Mallorca Zeitung (@mallorcazeitung) el 6 de Jul de 2017 a la(s) 12:34 PDT

Mz Party im Mhares Sra Club Una publicación compartida de Mallorca Zeitung (@mallorcazeitung) el 6 de Jul de 2017 a la(s) 12:32 PDT

In seiner Ansprache erinnerte MZ-Chefredakteur Ciro Krauthausen an den Ausspruch von Gabriel García Marquez, nachdem Journalismus der beste Beruf der Welt sei. "Wie alles bei ihm, war das ein bisschen übertrieben. Aber es ist etwas dran: Sich für alles interessieren, fragen, berichten, erzählen zu dürfen – und dafür auch noch bezahlt zu werden–, das ist ein großes Privileg."In einer Tombola verlost wurden eine Aida-Kreuzfahrt durch das Mittelmeer, ein eintägiger Yachtausflug für acht Personen bei Charter King Mallorca, ein Besuch der Regatta Copa del Rey auf einem von BMW gesponsorten Schiff, die Miete eines Luxusautos von Sixt für ein Wochenende sowie Außen-Sofas von Chillisy.Möglich wurde die Feier dank der Sponsoren Sixt Rent a Car, das Autohaus Proa BMW, das Immobilienunternehmen Minkner & Partner, die Finanzspezialisten von Ramrath und Partner, die Direktversicherung Linea Directa und die Anwaltskanzlei Bufete Buades. /pss