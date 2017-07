Luis Fonsis "Despacito" bringt Palma de Mallorca in Ekstase

Es ist der Sommerhit des Jahres, auch auf Mallorca: "Despacito" von Luis Fonsi. Der Puerto-Ricaner gastierte am Samstagabend (8.7.) in der Stierkampfarena von Palma de Mallorca, wobei er einen Schnelldurchlauf durch seine mittlerweile 20-jährigen Karriere absolvierte. 4.000 begeisterte Fans waren in einer milden Nacht in das weite Rund des Coliseo Balear gekommen, und Fonsi hatte schnell die Sympathien auf seiner Seite, nachdem er zur Begrüßung sagte: "Guten Abend, Palma. Ich heiße Luis Fonsi. In was für einem wunderschönen Ort lebt ihr hier!"

Der Hit "Despacito" ertönte etwa zur Hälfte des Konzerts. Das Lied konnten nahezu alle Zuschauer, vor allem junge Leute und Familien mit Kindern, auswendig singen. Zum Abschluss sang Fonsi seinen Sommerhit noch einmal. Zuvor hatte er mit seiner Tochter die Inselhauptstadt besichtigt und Fotos auf Instagram gepostet. /jk