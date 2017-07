Yacht "Sybaris" liegt in der Bucht von Palma

Und wieder liegt eine Luxusyacht vor Mallorca. Für den Kennerblick war die 70 Meter lange "Sybaris" am Dienstag (11.7.) und MIttwoch (12.7.) vom Paseo Marítimo in Palma de Mallorca deutlich zu erkennen.

An Bord des 2016 in der italienischen Viareggio Werft fertiggestellte Schiffs können es sich zwölf Passagiere so richtig gut gehen lassen. Zusätzlich kümmert sich eine elfköpfige Besatzung um die "Sybaris". Die Süßwassertanks an Bord speichern 16.000 Liter für den Verbrauch auf See. /tg