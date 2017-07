Neuer Blog: meine Bekanntschaften im Tabakladen an der Playa

Sabina Pons hat im Sommer vergangenen Jahres die Leser der Mallorca Zeitung mit ihren Geschichten aus der Sicht einer Tochter eines Mallorquiners und einer Deutschen unterhalten. Die Journalistin wuchs zwischen den Kulturen auf, und die daraus resultierenden Anekdoten veröffentlichten wir vergangenes Jahr wöchentlich in der Printausgabe der Mallorca Zeitung.

Jetzt geht es um die Gegenwart auf Mallorca: Die Journalistin betreibt einen Tabakladen an der Playa de Palma, und was sie dort erlebt, erzählt sie auf ihre ganz eigene Weise in ihrem neuen Blog "Ein Kiosk an der Playa" auf der MZ-Website. Übersetzt werden die Folgen von Bettina Hacke.

Hier geht's zum Blog, hier direkt zur ersten Folge.