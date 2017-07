Spaniens Hoheiten kommen diese Woche nach Mallorca

Jetzt ist klar, wann die königliche Familie aus Madrid nach Mallorca kommt, um hier ihre traditionellen Urlaubstage im Marivent-Palast zu verbringen. Am Freitag (28.7.) trifft sich Felipe VI. mit der balearischen Ministerpräsidentin Francina Armengol, dem Parlamentspräsidenten Baltasar Picornell und Palmas Bürgermeister Antoni Noguera sowie dem Inselratschef Miquel Ensenyat im Almudaina-Palast. Das teilte der Zarzuela-Palast in der spanischen Hauptstadt mit.

Sicher ist, dass Königin Letizia den Monarchen begleiten wird. Sie gilt als nicht sehr insel-affin. Mit dabei werden auch die Prinzessinnen Leonor und Sofía und Alt-Königin Sofia sein. Ob deren Ehemann Juan Carlos nach Mallorca kommt, ist unklar.

Es wird erwartet, dass Felipe VI. wie bereits in den Jahren zuvor an der Regatta Copa del Rey teilnimmt. Die beginnt am 29. Juli und endet am 5. August. In der kommenden Woche findet auch das traditionelle Posing der Hoheiten vor den Fotografen der Insel statt. Außerdem trifft sich der König im Marivent-Palast mit Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy.

Wegen der Anwesenheit von Mitgliedern der Königsfamilie bleiben die im Mai eröffneten Marivent-Gärten bis September für die Allgemeinheit geschlossen. /it