Royale Sommerfrische auf Mallorca: Felipe Froilán mit Wakeboard-Einlagen

Der königliche Sommer auf Mallorca hat sportlich begonnen. Felipe Froilán, der als forsch und unangepasst geltende Sohn von Infantin Elena, hat sich im Wake-Park von Port d'Alcúdia mit diesem Trendsport vertraut gemacht. In eine schicke hellblaue Badehose gehüllt, verlustierte sich der bereits 19-Jährige am Montag (24.7.) auf dem Wasser in Anwesenheit seiner Großmutter, Alt-Königin Sofía, und den beiden Kindern von Infantin Cristina und Iñaki Urdangarin, der im Februar in Palma de Mallorca unter anderem wegen Betruges zu sechs Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden war.

In den vergangenen Jahren hielten sich die Enkel von Juan Carlos und Sofía in der Regel zu Segelstunden im Club von Cala Calanova westlich von Palma auf. Die Töchter von König Felipe VI., Leonor und Sofía, weilen noch in Madrid.

Das offizielle Programm der Royals beginnt am Freitag (28.7.), wenn der Monarch unter anderem Ministerpräsidentin Francina Armengol und Inselratschef Miquel Ensenyat trifft. Höhepunkt des traditionellen Sommerreigens ist wie üblich der große Empfang im Almudaina-Palast, der diesmal am 4. August stattfindet.

Am Rande wurde ein anekdotisches Vorkommnis bekannt: Das Königshaus erlaubte sich einen Fauxpas bei der Einladung von Palmas Verkehrsdezernent Joan Ferrer zum Empfang im Almudaina-Palast am 4. August. Dessen Lebensgefährte Jordi wurde auf der Karte irrtümlich Frau Jordi genannt. /it