Cristiano Ronaldo nebst Freundin auf Mallorca

Der Stürmer von Real Madrid, Cristiano Ronaldo, macht derzeit zusammen mit Freundin Georgina Rodríguez Ferien auf Mallorca. Er wohnt laut Medienberichten in einem Strandhotel auf dem Gebiet der Gemeinde Calviá. Beide trainieren regelmäßig auf einem Laufband in dem Hotel und fahren Rad.

Am Donnerstag waren sie bei einem Stadtbummel auf dem Borne-Boulevard in Palma gesichtet worden, am Abend aßen sie romantisch im Restaurant Tapa Negra am Paseo Marítimo zu Abend. Vor einigen Tagen hatte Cristiano Ronaldo geäußert, dass seine Freundin schwanger von ihm ist.

Der portugiesische Sportler nimmt nicht an einem Freundschaftsspiel zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona teil, das am Samstag (29.7.) in Miami über die Bühne gehen sollte. Am Montag (31.7.) muss er allerdings in Madrid sein, weil er vor Gericht zitiert wurde. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Steuerhinterziehung in Millionenhöhe vor. /it