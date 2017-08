Royales Familienfoto auf Mallorca bei Backofen-Temperaturen

"Was für ein heißer Tag!", meinte der spanische König Felipe VI., als er am Montag (31.7.) mit seiner Frau Letizia sowie den Töchtern Leonor und Sofía Aufstellung zum traditionellen Familienfoto im Marivent-Palast auf Mallorca nahm. Diesmal posierte die spanische Königsfamilie bei Backofen-Temperaturen neben der Haupttreppe des Palastes in Cala Major in Palma de Mallorca.

Zuvor begrüßten das Königspaar und die beiden Töchter die Pressevertreter per Handschlag und wünschten ihnen eine schöne Zeit auf Mallorca. Es war das inzwischen vierte Familienfoto der Königsfamilie im Marivent-Palast.

Felipe VI. war am vergangenen Freitag nach Mallorca gekommen und hatte am selben Tag die führenden Malloca-Politiker im Almudaina-Palast begrüßt. Anschließend wurde der Monarch in der Bucht von Palma de Mallorca gesichtet, bei einem Bootsausflug sowie beim Segeln.

Blitzlichtgewichter gibt es dann ein weiteres Mal am 7. August, dann wird der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy auf Mallorca eintreffen, um mit dem Monarchen die aktuellen Staatsangelegenheiten zu besprechen. /ff