"Somni" statt "Aifos": König Felipe vertreibt sich die Zeit vor Cabrera

Die spanischen Royals genießen ihre Ferien auf Mallorca in vollen Zügen. König Felipe VI. machte sich am Dienstag (1.8.) erneut auf der Yacht "Somni" auf den Weg zur Insel Cabrera. Er wurde diesmal von Königin Letizia und seinen Töchtern, den Prinzessinnen Sofía und Leonor, sowie von Alt-Königin Sofía begleitet.

Außerdem dabei waren die beiden Kinder von Infantin Elena, Victoria Federica Marichalar und Felipe Froilán, sowie Infantin Cristinas Tochter Irene Urdangarin. Die Royals waren in zwei Autos zum Hafen Porto Pí gekommen. Bereits am Ende der vergangenen Woche hatte Felipe eine Ausflug auf der Somni unternommen.

Des Königs Yacht beim Segelwettbewerb Copa del Rey – die "Aifos" – hat derweil auch ohne Felipes Anwesenheit an Bord den ersten Platz in der Gesamtwertung der Kategorie BMW ORC1 verteidigt – und das obwohl sie am Dienstag (1.8.), dem zweiten Wettbewerbstag, nur Rang 6 eroberte. Am Ruder befand sich statt dem Monarchen der Admiral Jaime Rodriguez Toubes.

Am Montagabend (31.7.) hatte Felipe mit Letizia sowie Leonor und Sofía Aufstellung zum traditionellen Familienfoto im Marivent-Palast auf Mallorca genommen. Diesmal posierte die Familie bei Backofen-Temperaturen neben der Haupttreppe des Palastes in Cala Major in Palma de Mallorca, wobei das Königspaar zunächst den beiden Töchtern den Vortritt ließ. /it