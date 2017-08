"Ich verlangte Champagner und sang drauf los"

Mit Macht kehrt das Musik-Gefühl der 90er-Jahre am Freitag (4.8.) auf die Insel zurück. Von 21.30 Uhr bis 2 Uhr nachts treten im Edelhafen Port Adriano bei "Love the 90s" Gruppen und Sänger der Stilrichtung Eurodance auf, an die sich über 35-Jährige noch erinnern dürften: Da wäre etwa die dänische Sängerin Whigfield, die mit "Saturday Night..." einen Hit landete, der damals die Ohren von Millionen Menschen auf der ganzen Welt durchspülte. Auch die Sängerin Jenny Berggren von der schwedischen Kult-Gruppe Ace of Base ("All That She Wants") tritt auf. Desweiteren werden dies ICE MC, Corona, OBK und die Jumper Brothers tun.

Das Festival ging bereits in Madrid, Valencia und Barcelona über die Bühne und lockte insgesamt 50.000 Menschen an. 5.000 Leute finden auf dem Partyareal in Port Adriano Platz.

Eine weitere Band, die erwartet wird, ist die in Deutschland gegründete Gruppe Snap!. Sängerin Penny Ford erklärte der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca", wie der Superhit "The Power" mehr zufällig entstand: "Ich verlangte eine Champagnerflasche und sang einfach drauf los. Es passierte etwas Magisches." Sie als gelernte Jazz-Sängerin sei so eher in die 90-er-Jahre-Welt hineingestolpert. Sie habe nie und nimmer damit gerechnet, dass aus Eurodance etwas weltweit Erfolgreiches entstehen konnte, sagte Ford. Persönlich finde sie die Disco-Musik der 70er à la Donna Summer am sympathischsten. /it