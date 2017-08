Froilán bei Delfinshow und Stierkampf, der König bei der Copa del Rey

Während König Felipe VI. auf Mallorca am Donnerstag (3.8.) vor allem bei der Copa del Rey auf und in der Nähe der Yacht "Aifos" zugange war, gaben sich andere Royals bewusst politisch unkorrekt. Monarchenschwester Elena sowie ihre Kinder Felipe Froilán und Victoria Federica besuchten den nach der Verabschiedung eines entsprechenden Gesetzes vielleicht letzten blutigen Stierkampf auf den Balearen in der Arena von Palma. Sie bestaunten unter anderem den Torero Francisco Rivera "Paquirri". Bereits 2016 waren die drei beim Stierkampf in Palma erschienen, was ihnen Kritik einbrachte, da Victoria Federica noch minderjährig ist.

Davor hatten Froilán und seine Schwester sowie der Nachwuchs der auf Mallorca wegen ihrer Verwicklung in die betrügerischen Aktivitäten ihres Gatten Iñaki Urdangarin im Marivent-Palast unerwünschten Infantin Cristina eine Delphin- und Seehundshow im Marineland in Puerto Portals genossen - auch dieses Spektakel ist Tierschützern ein Dorn im Auge. Die Jung-Royals müssen sich schließlich ihre Zeit vertreiben, zumal die Segelkurse in Calanova nicht stattfinden, weil die Staatsanwaltschaft wegen Korruption gegen den Club ermittelt.

Der König zeigte sich derweil im Real Club Náutico mit seinen Mannschaftskollegen von 1992, mit denen er während der Olympischen Spiele in Barcelona fünf Medaillen geholt hatte. Zwischendurch sprach er mit einem weiteren segelaffinen Adelsspross, Pierre Casiraghi von Monaco, der Sohn von Carolina. Casriraghi steuert eine schnittigen Katamaran namens Malizzia. Des Königs Yacht "Aifos" liegt unterdessen weiter in ihrer Klasse in der Gesamtwertung an der Spitze.

Casiraghi tauchte am Donnerstagabend auch beim traditionellen Essen der Yachtbesitzer im Real Club Náutico auf – wie alle anderen Teilnehmer ganz in Weiß. /it