Mallorca im TV: Schlagersause von Florian Silbereisen geht auf Sendung

Der MDR sendet am Samstag (12.8.) um 20.15 Uhr die KLUBBB3 Strandparty von Florian Silbereisen. Der Fernsehsender hatte am 7. Juni die Show in Palma de Mallorca aufgezeichnet.

Neben Silbereisen und dessen KLUBBB3-Bandkollegen waren mit dabei: Alvaro Soler, Anna-Maria Zimmermann, Beatrice Egli, Ben Zucker, die Höhner, Jörn Schlönvoigt, Jürgen Drews, Mickie Krause, Nicole, Olaf, der Flipper, die Olsen Brothers, Oonagh, Semino Rossi sowie Simone und Charly Brunner.

Das MDR hat nicht nur das Konzert aufgezeichnet, sondern mit den Künstlern auch Aufnahmen am Strand, in einer Finca und aus der Luft gemacht.

Die MZ hat von allen Künstlern Autogramme auf einem Veranstaltungsposter gesammelt.

