Ex-US-Botschafter Costos ist "Mallorquiner des Sommers"

Der ehemalige Botschafter der USA in Spanien, James Costos, darf sich jetzt "Mallorquiner des Sommers" nennen. Die Auszeichnung – eine stilisierte Palme – wurde dem Diplomaten am Montag (21.8.) vom Chef des Hotels Valparaíso Palace, Toni Ferrer, in Palma de Mallorca überreicht. Begründet wurde die Ehrung damit, dass Costos seit zehn Jahren seine Sommerferien samt seinem Lebensgefährten Michael Smith auf der Halbinsel oder im Raum Pollença im Nordosten von Mallorca verbringe.

Nach der Preisübergabe fand auf der Dachterrasse des in chinesischem Besitz befindlichen Hotels ein Gala-Dinner statt. Die Gäste konnten einen spektakulären Ausblick auf den Hafen von Palma de Mallorca genießen. Es wurden unter anderem Austern, Shrimps und gebratene Wachteln serviert.

Als Gäste zeigten unter anderem Ex-Balearen-Premier José Ramón Bauzá und die US-Konsulin auf den Inseln, Kimberly Marshall, Präsenz. James Costos vertrat die USA jahrelang während der Amtszeit von Präsident Barack Obama in Madrid. /it