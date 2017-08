TV-Tipp: Achtung Kontrolle, Einsatz auf Mallorca

In dem Format "Achtung, Kontrolle" des Privat-TV-Senders Kabel 1 geht es am Donnerstag ab 18.55 Uhr unter anderem um eine deutsche Tierärztin auf Mallorca. Isabel Levy hat keine Praxis, sondern behandelt ihre tierischen Patienten in deren Zuhause. Ihr nächster Patient wartet bereits schon auf sie: Die 13 -jährige Schäferhündin Ayla leidet nicht nur an Altersbeschwerden...

"Achtung Kontrolle! – Einsatz für die Ordnungshüter" ist eine deutsche Real-Life-Doku-Serie, die bereits von Juni 2008 bis September 2012 auf Kabel eins lief und seit dem 20. September 2013 wieder auf Sendung ist. /it