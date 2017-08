Nach Unfall: Eko Fresh verlässt die Klinik Son Llàtzer in Palma de Mallorca

Der Rap-Star und Schauspieler Eko Fresh hat anscheinend bei einem Videodreh auf Mallorca einen schweren Unfall erlitten und wurde im Krankenhaus Son Llàtzer in Palma de Mallorca behandelt. Entgegen von Spekulationen in den sozialen Netzwerken liegt der Musiker aber nicht im Koma und schwebt auch nicht in Lebensgefahr.

Am Donnerstagvormittag (31.8.) postete der Rapper selbst ein Bild von sich, wie er das Krankenhaus auf eigenen Füßen verließ. Er kommentierte das Foto: "Ich bin jetzt raus aus dem Krankenhaus, mir geht's den Umständen entsprechend besser. Vielen Dank für eure Anteilnahme."

Musikerkollegen hatten vorher über die sozialen Netzwerke gepostet, man solle für den Bruder beten. Manche hatten sogar von Todesnachrichten gehört. Ehefrau Sarah Fresh beruhigte die Gemüter am Donnerstagmorgen auf Facebook und bedankte sich für die Genesungswünsche für ihren Mann: "Guten Morgen. Danke für eure Nachrichten. Eko geht es schon etwas besser. Wir melden uns."

Über die genaueren Umstände zu dem Unfall wurde zunächst nichts bekannt. Medienberichten zufolge befindet sich Eko Fresh mit Rapper-Kollegen Samy für gemeinsame Video-Aufnahmen zum neuen Song "Moment" auf Mallorca. Auf seiner Facebook-Seite postete der Musiker die Nachricht, die zu einem Sturm der Besorgnis fürhte: "Freunde heute auf dem Videodreh in Malle ist ein schlimmer Unfall passiert. Betet für den Bruder Eko!". /tg