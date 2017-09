Michelle Obama verlässt Mallorca nach einer Woche Insel-Urlaub

Nach einer Woche Mallorca pur hat die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama, die Insel am Montag (4.9.) wieder verlassen. Mediengerüchte über einen angeblich bevorstehenden Besuch ihres Mannes, Expräsident Barack Obama, erwiesen sich als falsch.

Michelle Obama war am Dienstag (29.8.) gegen 5 Uhr morgens in Palma de Mallorca gelandet und besuchte sieben Tage lang die verschiedenen Ecken der Insel. Dabei wurde sie von spanischen und US-amerikanischen Sicherheitsleuten abgeschirmt. Journalisten wurden zurückgehalten, einen Fototermin gab es nicht. Obama, die in diesem Jahr ohne ihre Töchter angereist war, wohnte zusammen mit ihren Gastgebern - dem ehemaligen US-Botschafter in Spanien James Costos und dessen Mann, dem Designer Michael Smith - im angemieteten Anwesen Ses Planes bei Esporles. Die Medien berichteten über ihre Wanderung nach Banyalbufar, über den Besuch in der Glasbläserei Gordiola in Algaida, einen Trip nach Port de Sóller und Bootsausflüge.

Mit Obamas Abreise geht auf Mallorca ein Sommer voller Prominenten-Besuche zu Ende, in der auch die spanische Königsfamilie zu Gast war. Zunächst kam Ende Juli die ehemalige Königin Doña Sofía. In Alcúdia besuchten sie später ihre Enkel, die Kinder der Infantin Cristina und dem vor Gericht geächteten Schwiegersohn Iñaki Urdangarin ebenso wie Felipe Juan Froilán, Sohn der Infantin Elena. König Felipe VI. kam am 27. Juli auf die Insel und wohnte im Almudaina-Palast und frönte dem Wassersport einschließlich der alljährlichen Regatta zu seinen Ehren.

Neben der Königsfamilie erhielt die Insel auch in diesem Sommer den Besuch von zahlreichen anderen Stars und Sternchen: Schauspieler Michael J. Fox (bekannt aus "Zurück in die Zukunft") war ebenso auf Mallorca wie die Schauspielerin Vanessa Redgrave, Jane Seymour und Eva Longoria. Wie Sie in der Fotogalerie sehen können, fotografierte die Presse weitere Prominente Besucher wie María Bravo, Amaury Nolasco, Andie Macdowell, Lana del Rey, Carlos Santos und Mads Mikkelsen.

Für gut besuchte Bühnenauftritte kamen andere Stars auf die Insel: Der Coliseo Balear tanzte zum Song "Despacito" von Luis Fonsi. Wegen Regen musste Loquillo sein Konzert in letzter Minute absagen. David Bisbal hatte in Son Fusteret mehr Glück mit dem Wetter. Melendi sang in Calvià und nutzte den Aufenthalt für etliche Strandbesuche.

Paris Hilton störte sich nicht an den Ermittlungen gegen den Discokönig Bartolomé Cursach und legte in Begleitung mit ihrem Mann und Schauspieler Chris Zylka in dessen Cursachs Tanzpalast Tito's auf. David Guetta trat auf der BH Stage auf, weil die ebenfalls Cursach gehörende Disco BCM wegen der Ermittlungen geschlossen war. Tom Jones und George Benson standen im Port Adriano auf der Bühne. Die Klassiker von Michael Bolton tönten in Son Fusteret. /tg