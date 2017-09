Love Island: RTL II mit neuer Dating-Serie auf Mallorca

Der Privatsender RTL II startet eine neue Show auf Mallorca. "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" heißt die mehrteilige Reality-Serie. Das Prinzip ist einfach: Liebeshungrige Singles verbringen mehrere Wochen in einer Luxus-Villa auf der Insel - wo genau, wird nicht verraten. Ihr Ziel: Spaß haben und die große Liebe finden. Außerdem winken am Ende 50.000 Euro Gewinn. Welches Paar das Geld bekommt, entscheiden die Zuschauer per Voting.

Wie der Sender auf seiner Website erklärt, müssen die zusammengewürfelten Paare die ganze Zeit über zusammen bleiben und sogar im gleichen Bett schlafen. "Was sie darüber hinaus noch so treiben, bleibt ihnen aber selbst überlassen", wird Moderatorin Jana Ina Zarrella im Ankündigungstext zitiert. "Immer wieder stoßen neue Liebeswütige dazu, die die Paare in Versuchung führen." Denn wer will, darf sich auch trennen und einen neuen Partner suchen. Zudem gibt es zahlreiche Aufgaben zu lösen.

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" basiert auf einem TV-Format aus Großbritannien. Die Sendung startet am Montag (11.9.) um 20.15 Uhr auf RTL II. Danach läuft die interaktive Dating-Show bis zum Live-Finale am 2. Oktober täglich um 22.15 Uhr. /somo

