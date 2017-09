Mallorca im TV: "Shopping Queen" mit Esther Schweins und Daniela Katzenberger

Um sich die "Shopping-Krone" zu sichern, treten an diesem Sonntag (10.9.) Angelina Kirsch, Esther Schweins und Daniela Katzenberger an, und zwar auf Mallorca und in Hamburg. Die Herausforderung: Die drei Frauen müssen auf die Zeit und das Budget achten - ihr kompletter Look, den Gastgeber Guido Maria Kretschmer mit seiner "Fashion Bag" vorgibt, muss nach vier Stunden fertig sein und darf nicht mehr als 500 Euro kosten. Das Preisgeld von 3.000 Euro wird für einen guten Zweck gespendet.

Während Esther Schweins in ihrer Bag Pailletten-Cap, Turnschuhe, Hashtag, Bilderrätsel und Highlighter vorfindet, gibt es für Daniela Katzenberger farblosen Nagellack, elegantes Silber, Abschminktücher und ein absolutes Pink-Verbot. "Alles das, was die Katze ausmacht, hat Guido verboten", heißt es in der Programmankündigung von Vox. "Er will die natürliche Schönheit des Reality-Stars hervorlocken."

Die Sendung wird am Sonntag (10.9.) um 20.15 Uhr bei Vox ausgestrahlt. /ff