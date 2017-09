Magaluf wieder im Zeichen von "Krieg der Sterne"

Premiere des Star-Wars-Films "Das Erwachen der Macht" in Palma vor knapp zwei Jahren.

Premiere des Star-Wars-Films "Das Erwachen der Macht" in Palma vor knapp zwei Jahren. Foto: Guillem Bosch

Star-Wars-Fans treffen sich ein ganzes Wochenende lang im Hotel Sol Katmandu Park in Magaluf im Südwesten von Mallorca. Vom 22. bis 24. September gibt es Ausstellungen, Workshops und Zusammenkünfte, die alle im Zeichen der Kult-Filme des Regisseurs George Lucas stehen. Auch Fans von Harry Potter oder Ghostbusters kommen bei dem Event "Projekt 145", das voriges Jahr nach Angaben der Meliá-Hotelkette 7.000 Menschen angelockt hatte, auf ihre Kosten.

Interessierte sind eingeladen, möglichst verkleidet zu erscheinen. Sie treffen unter anderem auf zwei Schauspieler, die ihr Kommen angekündigt haben: Garrick Hagon, der in "Star Wars" Luke Skywalkers Freund Biggs Darlighter verkörperte, und David Santana, der erste spanische Darsteller der Saga.

Auf Mallorca sind Star-Wars-Fans zahlreich vertreten. Vor den Weihnachtstagen 2015 hatte die Premiere des Star-Wars-Films "Das Erwachen der Macht" im Ocimax-Kino viele von ihnen angelockt.

Der Event beginnt am 22. September um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Wer an Workshops oder Zusammenkünften teilnehmen möchte, zahlt zwischen 1 und 4 Euro. /it