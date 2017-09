Mallorca im TV: Wilde Knutschereien auf der Insel...

Knutschereien auf Mallorca - die gibt es am Donnerstagabend (14.9.) im deutschen TV zu sehen. In der ProSieben-Produktion "Kiss Bang Love - endless Summer" geht ein Deutscher auf der Insel auf Liebessuche.

Welche Frau küsst sich in das Herz von Julius? Das soll in der Reality-Sendung herausgefunden werden. Dabei sucht der Single Julius auf Mallorca unter 15 Frauen seine "Eine". "Alle haben ein Ziel: Sie suchen nach der großen Liebe", schreibt ProSieben in seiner Ankündigung. Julius und seine Frauen küssen sich beim ersten Mal mit verbundenen Augen. Danach lernt er alle Frauen kennen. Wie wird sich der optische erste Eindruck vom puren Kuss unterscheiden?

"Kiss Bang Love - endless summer" ist am Donnerstag (14.9.) um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen. /somo