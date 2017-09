Deutsches Ehepaar richtet Picknickbereich für Kinder in Sencelles auf Mallorca ein

Neuer Picknickbereich für die Kinder der öffentlichen Schule in Sencelles in der Inselmitte von Mallorca: Das deutsche Ehepaar Monika und Martin Suttmeyer hat der Schule 5.000 Euro zukommen lassen, um den Bereich neu anzulegen. Die Schule kaufte von dem Geld zehn große Maulbeerbäume und mehrere Picknicktische.

Die Deutschen, die seit zwei Jahren in Sencelles leben, hatten das Geld im Rahmen eines Festes gesammelt. Monika litt an einer schweren Krankheit, die sie überstand, weshalb das Ehepaar eine Feier organisierte. Die Gäste sollten statt Geschenken Geldspenden für die Kinder des Dorfes mitbringen. Am Freitag (15.9.) wurden die Bäume gepflanzt und die Tische installiert. Die Schüler halfen dabei mit. /jk