Mallorca gratuliert der ersten Miss Curvy

Cati Capellà ist die erste Miss Curvy der Balearen. Die 33-jährige Mallorquinerin gewann am Samstagabend (23.9.) den Schönheitswettbewerb im Hotel Horizonte in Palma de Mallorca. Die Gewinnerin ist 1,65 Meter groß, wiegt 96 Kilogramm und schlug acht Konkurentinnen aus dem Feld.

Cati Capellà repräsentiert die Inseln nun am 17. November beim Miss-Curvy-Spanien-Wettbewerb in Granada und tritt dort gegen 14 Mitbewerberinnen aus anderen spanischen Autonomieregionen an.



Hintergrund: Wer wird Miss Curvy?

Der Wettbewerb war von der andalusischen Unternehmerin Eva Burgos 2015 initiiert worden. Auf Mallorca hatten der Visagist und Friseur Juan del Río sowie Juana Fuster die bei einem Casting am 22. April ausgewählten Kandidatinnen ausgewählt. /it