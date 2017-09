Drei historische Schiffe vor Mallorca zu bewundern

Wahre Schmuckstücke der See waren in den vergangenen Tagen in verschiedenen Buchten von Mallorca zu beobachten. Einige von ihnen weisen eine interessante Vergangenheit auf.

Am Freitag (22.9.) ankerte vor Portals die 69 Meter lange "Atlantic". Dabei handelt es sich um einen Nachbau des namensgleichen Schiffes von 1903, das 1905 bei der Transatlantik-Regatta Segelgeschichte schrieb: Die Strecke von Sandy Hook (New Jersey, USA) bis zur englischen Küste von Cornwall legte sie in der Rekordyeit von 12 Tagen, 4 Stunden, 1 Minute und 19 Sekunden zurück und gewann den von Kaiser Wilhelm II: gestifteten Pokal. Der Rekord für Einrumpfyachten währte hundert Jahre lang.

Der nun vor Mallorca gesichtete Nachbau wurde 2010 in Dienst gestellt und von der niederländischen Werft Van der Graaf gebaut. Zur Zeit wird diese neue "Atlantic" auf Mallorca gewartet.

Die



Als weiteres Schmuckstück ließ sich die "Shenandoah of Sark" vor Palma blicken. Hierbei handelt es sich um keinen Nachbau, sondern um das authentische Schiff, das 1902 in der Werft Townsend & Downey in New York fertiggestellt wurde.

Das Schiff war fast baubleich mit der "Meteor III", das für den deutschen Kaiser Wilhelm II. in derselben Werft gebaut wurde. Seitdem hatte es verschiedene Eigentümer und Namen. 1986 wurde es in Auckland restauriert. Die "Shenandoah of Sark" ist 54,3 Meter lang und 8,23 Meter breit. Zur Zeit ankert sie in der Nähe von Palmanova.

Die



Schließlich ließ sich am Sonntag (24.9.) und Montag (25.9.) die "Xarifa 1927" in der Bucht von Palma blicken. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein historisches Schiff, dass seinen Dienst 1927 aufnahm. Hergestellt wurde es in der britischen Werft Samuel White für Franklin Morse Singer, den Sohn der bekannten Nähmaschinen-Fabrik.