Wer wird Miss Turismo España?

21 Schönheiten aus Spanien haben auf einem Catwalk auf dem Rathausplatz von Santanyí im Südosten von Mallorca die Blicke von rund 500 Gästen auf sich gezogen. Die Models wollen „Miss Turismo España 2017" werden und die Nachfolge von Rafaella Cándida aus Navarra antreten, die ebenfalls anwesend war. Für die Balearen am Start ist Xisca Palmer aus Inca.

Die Endauswahl geht am Samstag (21.10.) in Cala d'Or über die Bühne. Kuriosität am Rande: Aus Andalusien und von den Kanaren durften je gleich zwei Bewerberinnen kommen. /it