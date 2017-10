Oscar-Gewinnerin Anne Hathaway dreht Film auf Mallorca

Die 2013 mit einem Oscar für ihre Rolle in der Musical-Verfilmung "Les Misérables" ausgezeichnete US-Schauspielerin Anne Hathaway hält sich derzeit auf Mallorca auf und dreht hier Szenen für ihren neuen Film. Das bestätigte Germán Traver von Palma Pictures der MZ.

Wo genau das Team unterwegs ist, unterliegt strikter Geheimhaltung. Der Film heißt "Nasty Women" und ist ein Remake der Komödie "Dirty Rotten Scoundrels" (dt. Titel: Zwei hinreißend verdorbene Schurken) von 1988 mit Michael Caine und Steve Martin, der von zwei Frauenverstehern handelt, die sich an reiche Damen heranmachen.

Laut der Zeitung "Última Hora" begannen die Dreharbeiten am Mittwoch (18.10.) und sollen bis November dauern. Unter anderem sollen die Filmleute bereits in Cala Ratjada gedreht haben. Der Titel "Nasty Woman" spielt auf US-Präsident Donald Trump an, der während des US-Wahlkampfes seine demokratische Konkurrentin Hillary Clinton "Nasty Woman" (böse Frau) genannt hatte.

Regisseur des neuen Films ist Chris Addison. Mit dabei sind laut dem Filmportal "imdb" auch Alex Sharp, Deano Bugatti, Deapak Anand und Raffaello Degruttola.

Anne Hathaway ist 34 Jahre alt und stammt aus New York. Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde sie 2010 in dem Film "Alice in Wonderland". Den Oscar für "Les Misérables" erhielt sie für die beste Nebenrolle.

Es ist schon einige Jahre her, als letztmals Schauspieler ähnlichen Kalibers auf der Insel waren: Im Herbst 2012 tauchte Ex-James Bond Pierce Brosnan in Camp de Mar auf, 2011 hatte Tom Hanks Szenen für den Film "Cloud Atlas" in der Serra de Tramuntana gedreht. /it