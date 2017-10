Großes Kino auf Mallorca: Evolution-Festival eröffnet

Mit einem Empfang im CaixaForum und der anschließenden Vorführung des Spielfilms "The Song Of Sway Lake" des US-Regisseurs Ari Gold im Teatre Principal hat am Donnerstagabend (26.10.) in Palma de Mallorca das Evolution Film Festival begonnen. 500 Gäste nahmen teil, es ist bereits die sechste Ausgabe.

Festival-Chefin Sandra Seeling Lipski hat dieses Jahr als Stargast den dreifach oscar-prämierten Drehbuchschreiber und Regisseur Paul Haggis ("Million Dollar Baby", "Crash", "Casino Royale") im Aufgebot. Dem 64-jährigen wurde bei der Eröffnungszeremonie mit dem Evolution-Vision-Preis geehrt. Während seiner teils launig gehaltenen Rede entschuldigte er sich für die Tatsache, dass Donald Trump US-Präsident ist, und den Skandal um die sexuellen Übergriffe des mächtigen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein.

Auch der irische Schauspieler und Insel-Freund Colm Meaney ("Star Trek") zeigte sich zur Eröffnung des Festivals. Ebenfalls bei Empfang und Vorführung zugegen: die deutschen Schauspieler Esther Schweins, Sonja Kirchberger und Martin Semmelrogge. Im vergangenen Jahr war der Hollywood-Schauspieler Danny deVito zu Gast in Palma.

Bis zum 4. November werden vor allem im CineCiutat 103 Filme gezeigt – Spielfilme, Dokus und auch Videoclips. Am Freitag (27.10.) beginnen die Vorführungen von vier Filmen um 16.30 Uhr – zunächst mit dem syrisch-türkisch-amerikanischen Dokumentarfilm "Resistance is Life" (72 Minuten). Um 18 Uhr folgen der Schweizer Kurzfilm "La femme et le TGV" (30 Minuten) und der Spielfilm "The Big Sick" (USA/124 Minuten). Um 21.30 Uhr wird der spanisch-britische Kriminalfilm "Re-Evolution" (100 Minuten) gezeigt.

Tickets und weiteres Programm unter www.evolutionfestival.com. /it