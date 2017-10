Mallorca-Resident Liebhauser wird Weltmeister bei Ferrari Challenge

Mallorca hat mal wieder einen Weltmeister: Inselresident Jens Liebhauser (45) hat sich beim Finale der nicht-professionellen, aber offiziellen Ferrari Challenge im italienischen Mugello am Sonntag (29.10.) den Titel geholt. Der Deutsche aus Bruchsal, der seit 2015 bei dieser Rennserie startet, hatte bereits weite Teile der Saison dominiert und lag nach dem ersten Rennen am Freitag (27.10.) schon uneinholbar vorne. Dieser Sieg brachte ihm den Titel des Europameisters ein. Der Triumph am Sonntag war dann gleichbedeutend mit der Weltmeisterschaft und dem Trofeo Pirelli.

Jens Liebhauser hat sich nach einem abgebrochenen Innenarchitekturstudium vorrangig um die Entwicklung von Immobilien auf Mallorca gekümmert. Inzwischen besitzt der Badenser die Zhero Hotelgruppe mit zwei Häusern auf Mallorca und in Ischgl sowie den Zhero Beach Club und die Restaurantkette Lucy Wang.