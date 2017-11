25.000 Menschen suchen zu Allerheiligen den Friedhof von Palma de Mallorca auf

Mallorca begeht Allerheiligen. 25.000 Menschen haben am Mittwoch (1.11.) den Friedhof von Palma de Mallorca aufgesucht, um ihrer Verstorbenen zu gedenken. Trotz des Fußballspiels im benachbarten Stadion von Son Moix kam es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Viele Familien mit Kindern haben die Gräber mit Blumen geschmückt. Laut Jordi Vilà, Chef des Bestattungsunternehmens, kamen viele Leute bereits am Wochenende. So musste die Verwaltung am Samstag und Sonntag (28./29.10.) den Verkehr auf dem Friedhofsgelände wegen des großen Menschenandrangs verbieten.

Am Mittwoch blieb es trotz des Fußballspiels von Real Mallorca ruhig. 50 Polizisten regelten den Verkehr. Nur die Straße Ca l'Ardiaca musste geschlossen werden.

In Deutschland erfolgt der traditionelle Friedhosbesuch erst zu Allerseelen, dem Tag nach Allerheiligen. /rp