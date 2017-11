Mallorquinischer Hotelier Fluxà ist viertreichster Spanier

Unter den fünf reichsten Spaniern befindet sich auch ein Mallorquiner. Miquel Fluxà, Chef der Iberostar-Hotelkette, liegt laut der am Donnerstag (2.11.) veröffentlichten neuen Forbes-Rangliste der Superreichen mit seinen derzeitigen 3,6 Milliarden Euro auf Platz 4. Lediglich auf Rang 17 wird Gabriel Escarrer aufgeführt, der Vorstandsvorsitzende der auf Mallorca gegründeten Hotelkette Meliá. Sein Vermögen belief sich 2017 auf 1,6 Milliarden Euro. Er besitzt 360 Hotels in 35 Ländern.

Weitere Hoteliers der Insel finden sich auf Rang 50: die Geschwister Carmen und Luis Riu. Jeder der beiden besitzt 550 Millionen Euro. Dieses Jahr kauften sie das Edificio España in Madrid, in das sie 400 Millionen Euro investieren wollen. Platz 72 gehört dem Chef des auf der Insel ansässigen Reisekonzerns Globalia, Juan José Hidalgo. Zu Globalia gehört die Fluggesellschaft Air Europa.

Der reichste Spanier ist wie bereits seit Jahren schon der Zara-Gründer und Chef des Textilkonzerns Inditex, Amancio Ortega, mit 70 Milliarden Euro.

Die Liste "The World's Billionaires" ist eine seit 1987 jährlich vom US-amerikanischen Wirtschaftsmagazin Forbes veröffentlichte Zusammenstellung. Diktatoren und Angehörige von Königshäusern werden nicht in diese Liste aufgenommen. /it