Die schönsten Bilder vom MZ-Golfturnier 2017

Der letzte Tag vor dem Kälteeinbruch, 108 Teilnehmer, großzügige Sponsoren, tolle Preise, fetzige Musik, grandiose Ausblicke: das war das MZ-Golfturnier 2017 in Alcanada. Teil I: Das Spiel.

Einmal im Jahr bedankt sich die Mallorca Zeitung mit einem Golfturnier bei Lesern und Anzeigenkunden. Bei der 16. Ausgabe, die am Samstag (4.11.) wie schon in den Vorjahren auf dem wohl schönsten Golfplatz der Insel - Club de Golf de Alcanada - stattfand, war wieder alles nur vom Feinsten. Von 9.30 morgens bis in den Abend hinein wurden die 108 Teilnehmer auf Schritt und Tritt verwöhnt.

Wofür sie natürlich auch etwas tun mussten: Golf spielen. Brutto-Siegerin bei den Damen wurde, auch das wie bereits 2016, Petra Koll, Sieger bei den Herren, Ross McFarlane, beide mit 28 Punkten.

MZ-Chefredakteur Ciro Krauthausen bedankte sich in einer kurzen Ansprache bei all jenen, die diesen Tag ermöglichten, allen voran Alcanada-Golfdirektor Kristoff Both und seinem Team.

Hauptsponsoren waren Mallorca Sotheby's International Realty, Centro Porsche Baleares, Kyoto Heizungssysteme, Alejandro Palomino Arquitectos und Bufete Staubach. Um die Halfway-Verpflegung kümmerte sich Es Resbost, um das Mittagessen das Team vom Club de Golf de Alcanada. Zahlreiche weitere Unternehmer stifteten Preise für Siegerehrung und Tombola, bei der es auch eine einwöchige Aida-Kreuzfahrt für zwei Personen zu gewinnen gab.

Auch für den guten Zweck wurde gesammelt: Für die Stiftung Shambala, die mit Jugendlichen auf Mallorca arbeitet, kamen knapp 1.700 Euro zusammen – unter anderem dank der Versteigerung eines signierten Trikots von Tennis-Star Rafael Nadal, das von Paul Kempe (Mallorca Sotheby's) erstanden wurde.

