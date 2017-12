Bierkönig lockt mit Kinderliedern statt Ballermann-Hits

Die wenigen deutschen Mallorca-Touristen in der Nebensaison reichen dem Bierkönig wohl nicht mehr aus. Der Partytempel an der Playa de Palma wirbt in der Weihnachtszeit um spanische Besucher. Mit Kinderliedern und Auftritten von Komikern sollen die Mallorquiner an den Ort gelockt werden, wo im Sommer der Alkohol in Strömen fließt.

Zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes des "Bierkönig Centre", wie das Lokal jetzt beworben wird, kommt am Dienstag (5.12.) Augustín "El Casta". Augustín Martínez, wie der Komiker mit bürgerlichen Namen heißt, ist mit seiner Figur Klaus Kartoffel bei den Mallorquinern beliebt. Er wird ab 18 Uhr mit dem Weihnachtsmann den Markt eröffnen und danach mit seinem Comedy-Programm auftreten.

Einen Tag später steht die Kinderlieder-Sängerin Maria Bimbolles im Mittelpunkt. Ihr Auftritt um 11 Uhr soll junges Publikum anlocken. Zudem werden von 10 bis 14 Uhr den Kindern die Gesichter bemalt, Luftballontiere gebastelt und jongliert. Ein Foto mit dem Weihnachtsmann gibt es auch.

Den ganzen Dezember werden freitags zwischen 20 und 21 Uhr lokale Komiker auftreten. Samstags gibt es zwischen 10 und 14 Uhr mit wechselndem Programm Kinderanimation. Der Eintritt ist jeweils frei. /rp