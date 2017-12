Weihnachtsmärkte auf Mallorca: Besinnlichkeit allerorten

Neben dem Markt auf der Rambla und der Plaça Major in Palma de Mallorca gibt es in diesen Tagen noch weitere überall auf Mallorca: Am Freitag (15.12.) um 12 Uhr öffnen die Stände im feinen Puerto Portals. Der Markt dauert bis zum 7. 1. und ist werktags bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags bis 22 Uhr zugänglich. Im stimmungsvollen Örtchen Alaró wird es am Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr besinnlich.

In Santanyí findet am Samstag ab 17 Uhr auf den Plätzen Constitución und Major ein Markt statt, ein Highlight sind besinnliche Gesänge. Im nahegelegenen s'Alqueria Blanca gibt's einen Markt bereits am Freitag ab 16 Uhr.

Am Samstag wirbelt der Mützenmann von 10 bis 20 Uhr durch die Straßen von Colònia de Sant Pere. Auf dem dortige Markt werden unter anderem Kinderworkshops geboten.

Zwischen 11 und 19 Uhr geht die Post auf der Plaça d'Espanya in Llucmajor ab. Noch bis zum Sonntag (17.12.) dauert der Weihnachtsmarkt im Gewerbepark Son Bugadelles in Santa Ponça, der unter anderem mit Holger Beckers traditioneller Lego-Schau glänzt. Auch auf der Plaça Carles V. von Alcúdia wird es besinnlich, und zwar bis zum 27.12. werktags von 17 bis 20 Uhr und samstags und sonntags bereits ab 10 bzw. 11 Uhr (24.12.: 16-18 Uhr).

Im klassischen Sommerurlauberbereich an der Playa de Palma gibt es ebenfalls zwei Märkte: Kurioserweise steigt einer im Halligalli-Paradies Bierkönig, wo noch bis Heiligabend ein pralles Programm geboten wird. Einer der Höhepunkte ist das Dekorieren eines Tannenbaums mit Schmuck aus recyceltem Material am Samstag von 10 bis 12 Uhr. Auch in Can Pastilla geht es besinnlich zu, und zwar am Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr auf der Plaça Pius IX.. Highlight ist ein Weihnachtsmann-Haus. Die Organisatoren erwarten eine Spende von 1 Euro. /it